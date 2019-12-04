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إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة في البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب عاملان، اليوم الأربعاء، إثر سقوطهما من أعلى سقالة ببرج تحت الإنشاء بميدان الساعة، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

واستقبل مستشفى دمنهور التعليمي كل من محمد أحمد عبودة، 30 سنة، ومصطفى منصور 35 سنة، ومقيمان بأبو حمص، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر سقوطهما من أعلى سقالة.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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