محافظ المنيا يستقبل وفدًا من الكنيسة والأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

هنأ وفد مشترك من الكنيسة والأزهر والأوقاف، محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بتولي منصبه الجديد.

وضم الوفد، الذي زار المحافظ في مكتبه، اليوم الأربعاء، كل من الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، والدكتور أحمد طلب، رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف.

ورحب المحافظ بالوفد معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم، مؤكدًا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيرًا إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع خلال الفترة المقبلة.

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وقال المحافظ، إن جميع المواطنين هم أبناء وطن واحد، تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، للنهوض بمصر الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كل المجالات، قائلًا: "المنيا شعب واحد وقوي بوحدته الوطنية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية يحتاج إلى الاستقرار، ولن يحدث هذا إلّا بتكاتف ووحدة جميع أبناء الوطن".

وأشار "القاضي"، إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة، وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد بتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصر في مواجهته للصعاب والتحديات، متحليًا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفي الأمة وتتناقلها الأجيال فيما بينها.

وأعرب الأنبا مكاريوس، عن خالص تهنئة للمحافظ، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مؤكدًا على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري الواحد.

فيما أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك ترابط واضح وجلي بين جميع أطياف أبناء المنيا، مما يشكل أداة مساعدة في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للمحافظة.