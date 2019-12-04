محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء إنه جرى التوافق مع البنك المركزي المصري على تدبير 100 مليار جنيه؛ لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء للصحفيين اليوم أن التمويل سيُقدم بفائدة 10% وبصورة متناقصة على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة، بحسب وكالة رويترز.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن 96 ألف مؤسسة صناعية ستستفيد من هذه المبادرة وهي المؤسسات التي تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويا.
وقال إن البنوك المملوكة للدولة ستقدم التمويل.
وتابع أنه فيما يخص المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على هذه المصانع المتعثرة، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.
وقال محافظ المركزي إنه سيتم أيضا تدبير 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بفائدة 10% بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تعلن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لإقراض المصانع بفائدة مخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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