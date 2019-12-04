نواب يعتصمون داخل البرلمان ويهددون بالتصعيد في تونس

قالت رئيسة الحزب الحر الدستوري، عبير موسي، إن اعتصام كتلتها أمام مكتب رئاسة البرلمان التونسي وداخل قاعة الجلسات العامة سيتواصل إلى حين تقديم كتلة حركة "النهضة" الإسلامية ذات الأغلبية البرلمانية بيانا رسميا تقدم فيه اعتذارا لنواب كتلة "الحزب الحر".
أحد نوابها، وهي جميلة كسيكسي، على نواب كتلة "الحزب الحر" ووصفهم بـ"الكلوشارات" (بلطجية) و"الباندية والمصيبة على المجلس"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وأوضحت موسى أن حزبها يطالب "النهضة" بالاعتذار على خلفية ما اعتبرته تهجم
وأشارت موسي إلى أن الكسيكسي تبين أنها كانت منخرطة في حزب "التجمع الدستوري" المنحل، الحزب الحاكم قبل ثورة2011، واعتبرتها
وقالت رئيس كتلة "الحزب الحر الدستوري" إن "الاعتذار الذي قدمته رئاسة المجلس جاء معمما وفضفاضا و لم يحمل المسؤوليات وفيه محاباة وهو لا يلزمنا في شيء ورئاسة المجلس مطالبة بالتزام الحياد في التعامل مع مختلف نواب البرلمان".
وأكدت موسي أن كتلتها البرلمانية ستمنع اجتماع مكتب مجلس البرلمان اليوم وستصعد بتعطيل كل أشغاله في حال لم يتم تقديم الاعتذار من قبل كتلة النهضة.
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