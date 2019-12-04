الأمم المتحدة تطلب 29 مليار دولار مساعدات إنسانية لـ 168 مليون شخص حول العالم

وجهت الأمم المتحدة نداء إنسانيا للدول والجهات المانحة ، طالبت فيه بتمويل قدره 29 مليار دولار ، مشيرة إلى أن 168 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيحتاجون الى المساعدات الانسانية والحماية خلال العام القادم "2020" .



وجاء - في بيان مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالمنظمة الدولية اليوم الأربعاء أن النزاعات الممتدة ، والظروف المناخية القاسية ، والاقتصادات المتدهورة أدت إلى دفع الملايين نحو حافة البقاء .



وقالت المنظمة ، إن واحدا من بين كل 45 شخصا في العالم يحتاج الى الغذاء أو المأوى أو الرعاية الصحية أو التعليم في حالات الطوارئ أو

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الحماية أو غيرها من المساعدات الأساسية ، منوها إلى أن المجتمع الإنساني العالمي يعتمد على سخاء المجتمع الدولي المستمر لمساعدته في انقاذ المزيد من الأرواح ، وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الأزمات المنتشرة في 53 دولة من أفغانستان إلى زامبيا .



ولفتت إلى أن المقارنة بين الإحصائيات تبين أن اعداد المحتاجين على مستوى العالم قد زادت بنحو 22 مليون شخص خلال العام الماضي ، حيث تشمل المحركات الرئيسية للاحتياجات ، النزاعات الممتدة ، وشديدة العنف ، والظروف المناخية

القاسية المرتبطة بالتغير المناخي والاقتصادات ضعيفة الأداء .



وأشارت إلى أن الجهات الدولية قدمت مبالغ متزايدة عاما بعد عام ، استجابة لتلك النداءات الإنسانية المشتركة بين الوكالات ،حيث أكدت أن الاحتياجات برغم ذلك لاتزال تفوق التمويل ، موضحة أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية كان أكبر من المتوقع خلال العام الجاري ، وهو مايعزى في الغالب الى النزاعات والكوارث الطبيعية .



ونوهت بأن المانحين قدموا بسخاء رقما قياسيا بلغ 16 مليار دولار لصالح النداءات الإنسانية المشتركة بين الوكالات ، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبرالماضي ، فى نفس الوقت الذى استطاعت مجموعات الإغاثة الوصول إلى 64 % من الأشخاص المستهدفين بالمساعدات ، وذلك من خلال خطط الاستجابة الإنسانية في 22 دولة من الدول التي توافرت بيانات عنها .

