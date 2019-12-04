موسكو تعرب عن قلقها لزيادة الناتو للإنفاق العسكري

أعرب دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عن قلق موسكو إزاء خطط الناتو لزيادة الإنفاق العسكري، مؤكدا أن روسيا لن تتورط في سباق تسلح مدمر للاقتصاد.
وأضاف بيسكوف حول قرار زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو: "بالطبع، هذا يؤكد قلقنا فيما يتعلق بأنشطة التحالف، على الرغم من بعض التصريحات البراغماتية للغاية حول الحاجة إلى بناء علاقات مع روسيا، إلا أنه من الضروريإلقاء نظرة رصينة على السؤال حول ماهية التهديد لحلف الناتو ... من أين يأتي؟، نرى بالطبع، أن الناتو يشارك بشكل رئيسي في أنشطة رادعة أو توسعية فيما يتعلق ببلادنا، هذا لا يمكن إلا أن يسبب القلق لدينا. مثل هذه البيانات والقرارات المتعلقة بزيادة الميزانية (الناتو) تؤكد ذلك مرة أخرى".
وأكد بيسكوف أن "روسيا لن تتورط في سباق التسلح وسباق الإنفاق الذي يضر بالاقتصاد".
وتابع قائلا: "لقد قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إن روسيا لن تتورط في سباق التسلح وسباق الإنفاق الذي يضر بالاقتصاد. وقد أكد بوتين مرارا وتكرارا أننا نتصرف بطريقة مختلفة في هذه الحالة .. فالتكافؤ الأمني والاستقرار لسنوات عديدة مضمون، وتواصل روسيا اتباع هذا المسار".
وكانت الإدارة الأمريكية طالبت جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو أن ترفع إنفاقها الدفاعي حتى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.
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