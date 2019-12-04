السفير المصري الجديد ببيروت يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبناني

قدم الدكتور ياسر علوي، سفير مصر الجديد لدى لبنان، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبناني جبران

باسيل، تمهيدا لتسليم الأوراق إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في وقت لاحق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكان السفير الدكتور ياسر علوي، قد وصل إلى بيروت قبل نحو أسبوعين إيذانا بتوليه مهام منصبه سفيرا لمصر لدى لبنان.

