مقتل رئيس وكالة إغاثية يابانية جراء هجوم في أفغانستان

أكد مسؤولون أفغان أن ستة أشخاص، بينهم رئيس وكالة إغاثية يابانية، قتلوا اليوم الأربعاء على أيدي مسلحين مجهولين في ولاية ننغرهار بشرقي البلاد.

وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية، عطا الله خوجياني، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهجوم استهدف عربة متوجهة إلى مركز الولاية مدينة جلال آباد، كان بين ركابها الطبيب الياباني، تيتسو ناكامورا، وهو رئيس منظمة "خدمات اليابان الطبية للسلام" غير الحكومية.

وفر المهاجمون من موقع الحادث وأعلنت الشرطة أن البحث مستمر عنهم.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أفغان، هم حراس الطبيب الياباني وسائق العربة وراكب آخر، فيما تعرض ناكامورا لجروح بليغة وتم نقله إلى مستشفى محلي في وضع حرج وفارق الحياة أثناء نقله إلى مستشفى قاعدة بغرام الجوية قرب كابل، حسب المتحدث باسم المستشفى، غول زادة سنجر.

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وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن صدمته إزاء مقتل رئيس المنظمة الخيرية، فيما دان صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف

غني، الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه، واصفا إياه بـ"العمل البشع والاعتداء الجبان على أحد أعظم أصدقاء أفغانستان".

ونفت حركة "طالبان" أي صلة لها بالهجوم، مؤكدة أنها لا تعتبر المنظمة الخيرية اليابانية هدفا في حربها.

وترأس ناكامورا المنظمة الطبية في عام 2008 ووصل أفغانستان بعد اختطاف واغتيال زميله الياباني كازويا إيتو، ومنحه الرئيس الأفغاني في أبريل الماضي الجنسية الأفغانية الشرفية تقييما لإنجازاته.

ويأتي اعتداء اليوم بعد أسبوع من هجوم بقنبلة يدوية تعرضت له سيارة تابعة للأمم المتحدة في كابل، وسط مخاوف متزايدة إزاء سلامة الموظفين الإغاثيين في أفغانستان.