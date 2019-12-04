وكالة آكي الإيطالية : الأزمة الليبية على رأس لقاء كونتي - ترامب في لندن

أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن الأزمة الليبية ستكون على رأس جدول أعمال الاجتماع الثنائي بين رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق اليوم /الأربعاء/، عقب انتهاء قمة

حلف شمال الأطلسي "الناتو".



ونسبت الوكالة لمصادر في الحكومة الإيطالية - لم تسمها - القول إن كونتي وترامب سيبحثان تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على فرنسا وإيطاليا بسبب الضريبة الرقمية على عمالقة

الإنترنت، فضلاً عن الموضوعات المطروحة في قمة ناتو من بينها دعوات إدارة واشنطن المتكررة للدول الأوروبية، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لرفع ميزانياتها العسكرية إلى 2% من إجمالي الناتج القومي لكل دولة.



وفي الشأن الليبي، أشارت المصادر إلى أن كونتي سيجدد الدعوة لترامب لاعلان "التزام أمريكي أكبر" من أجل حل الأزمة هناك.

