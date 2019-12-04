كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤساء الحكومة السابقون في لبنان يعبرون عن استهجانهم لصدور بيان من الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، اليوم الأربعاء، عن استهجانهم لصدور بيان من الرئاسة اللبنانية، وخاصة في ظل وجود اتصالات جارية لتحديد شكل الحكومة المقبلة.

وقال رؤساء الحكومة السابقون، إن روح الدستور وتحت وطأة الأوضاع القائمة تفرض على رئيس الجمهورية الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية للتكليف.

وأشاروا إلى أن ي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء.

وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب.

ويتولى منصب رئيس الوزراء مسلم سني بموجب النظام الطائفي في لبنان.

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وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين يوم الثلاثاء تشير إلى أن ثمة تقدما في الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.