كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدوك يلتقي بوزير الخزانة الأمريكي لبحث عدد من الملفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وزير الخزانة الأمريكي، إستيفن منوشن، عدد من الملفات، وعلى رأسها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشرح حمدوك، خلال لقائه بإستيفن منوشن، في واشنطن، تطورات الأوضاع في السودان بما في ذلك التحديات القائمة في البلاد، لا سيما في جانبها الإقتصادي.

ودعا حمدوك، الشركات والقطاع الخاص والعام الأميركي إلى الاستثمار في البلاد واستغلال موارده لمصلحة البلدين، كما دعا البنوك الأمريكية لفتح فروع لها في الخرطوم، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد الضخمة للسودان.

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وأعرب حمدوك عن رغبة حكومته الجادة في تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة إسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ودعا وزارة الخزانة للعب دور أكبر في هذا الإطار.

من ناحيته، فقد جدد وزير الخزانة الأمريكي التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحكومة الإنتقالية، مؤكداً بأنه سيجري مشاورات داخل الحكومة الأميركية للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم للحكومة الإنتقالية والخطوات اللازمة للإسقاط من القائمة.

وأكد حمدوك أن دعم إستقرار السودان يمثل مفتاحاً لاستقرار كافة دول الإقليم، كما تناول اللقاء كذلك الأوضاع في جمهورية جنوب السودان وثمن الجانب الأميركي مساهمة الحكومة الإنتقالية في تحقيق المصالحة بين الفرقاء في البلاد.