البحرية الأمريكية توقع على أكبر صفقة لبناء سفن حربية

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والصفقة، التي تم الإعلان عنها في 2 ديسمبر، وقيمتها 22 مليار دولار، ستبدأ في التشييد هذا العام، مع التسليم في الفترة من 2025 إلى 2029. وستكون إحدى الغواصات من تكوين Block IV لفئات فيرجينيا، مع الثمانية الباقية من التكوين Block V الجديد.
والبحرية الأمريكية لديها ما يقرب من 65 غواصات في الخدمة. أربعة عشر غواصة صواريخ باليستية من طراز أوهايو، وهي جزء من ثالوث أمريكا النووي وصُنعت للقيام بدوريات الردع النووي. وحفنة من هذه الغواصات في البحر في جميع الأوقات، مسلحة بأسلحة نووية. وتحتفظ البحرية أيضًا بأربعة غواصات من طراز أوهايو محولة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز هجمة برية من طراز توماهوك (TLAMs) وهي عبارة عن مفرزة من الأختام البحرية وعربات السباحة الخاصة بها، أو بعض التركيبات.
وصُممت فرجينيا لتكون غواصات ذات مقايضة كاملة للتجارة، وليس فقط قادرة على محاربة الأعداء الرئيسيين ولكن أيضًا الجلوس قبالة سواحل الدول الأجنبية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والعمل كمنصات إطلاق.