قلصت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من 30 مرشحا إلى 10 مرشحين.
وعرفت اللائحة تواجد المغريي، حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، ضمن القائمة النهائية للمرشحين، وهو المغربي الوحيد إلى جانب 3 جزائريين، ولاعبين من السنغال، وواحد من مصر، والكاميرون، والغابون، ونيجيريا.
وينافس زياش على الجائزة، المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والثلاثي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنجليزي، إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، ويوسف بلايلي، المحترف في صفوف الأهلي السعودي.
وضمت القائمة، أيضا، السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومواطنه كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، والغابوني، بيير أوباميانغ، لاعب أرسنال الإنجليزي، والنيجيري أوديون إيغالو، مهاجم شنغهاي الصيني، ثم الكاميروني أندري أونانا، حارس مرمى أجاكس أمستردام الهولندي.
وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، يوم 7 يناير المقبل، في حفل سينظمه “كاف” بالغردقة في مصر، علما أن المصري محمد صلاح كان آخر المتوجين بالجائزة في النسختين الماضيتين.
كانت هذه تفاصيل خبر زياش في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي ضمن لائحة العشرة لـ”الكاف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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