الرشيدية.. حجز 1138 كيلوغراما من الشيرا لدى شخصين متورطين في الاتجار بالمخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، في مدينة الرشيدية، على ضوء معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 21 و29 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيهما على مستوى قنطرة “الكير” على بعد 80 كيلومترا في اتجاه منطقة بودنيب، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة على متن سيارتين، كانا على متنهما عن حجز طن و138 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معبأة في 43 حزمة كبيرة من المخدرات، فضلا عن العثور بحوزتهما على لوحات ترقيم مزيفة للسيارات، وعشر قنينات من المشروبات الكحولية المهربة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.