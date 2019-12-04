“كوبا أمريكا” 2020.. قطر في المجموعة الشمالية مع البرازيل

أسفرت عملية سحب قرعة دور المجموعتين لـ”كوبا أمريكا” 2020، التي ستعرف تنظيما مشتركا بين الأرجنتين، وكولومبيا، عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الشمالية.
وتم تقسيم المنتخبات 12، المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، الشمالية، تجرى في كولومبيا، ثم الجنوبية في الأرجنتين، علما أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة منتخب أستراليا إلى جانب قطر، وهما من خارج اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”.
ويوجد المنتخب القطري في المجموعة الشمالية، رفقة كولومبيا، البلد المنظم، والبرازيل، ثم فنزويلا، والإكوادور، وبيرو، في حين ضمت المجموعة الجنوبية البلد المنظم الآخر الأرجنتين، والأوروغواي، والباراغواي، والشيلي، ثم بوليفيا، وأستراليا.
وبالنسبة إلى نظام البطولة، فالمنتخبات، التي حلت في المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة، تتأهل إلى ربع النهائي.
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