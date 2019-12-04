نشرة خاصة.. أمطار قوية وعواصف رعدية وتساقطات ثلجية تستمر حتى الجمعة

قالت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، في نشرة خاصة، إن عددا من أقاليم المملكة، ستشهد أمطارا محليا قوية وعواصف رعدية وتساقطات ثلجية (المستوى البرتقالي).

وأوضحت النشرة أن الأمطار القوية والتساقطات الثلجية، ستكون ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية بعد غد الجمعة.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، توقعت اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة ستعطى أمطارا متفرقة بالسواحل والسهول شمال الصويرة ومنطقة طنجة والريف والسايس وغرب المواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وقالت إن الأجواء ستكون اليوم، غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية محلية بكل من شمال ووسط البلاد والريف والأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

فيما ستكون السماء غائمة وستعطي أمطارا أو زخات أحيانا رعدية خلال الليلة القادمة بالسواحل الشمالية والوسطى، إلى جانب سقوط ثلوج بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.