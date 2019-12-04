صوفيا بن كيران: لقب “ملكة جمال السينما” له علاقة بالفن.. وأتمنى الاشتغال إلى جانب هذا الفنان – فيديو

تشارك الممثلة الشابة، وصاحبة لقب ملكة جمال السينما، صوفيا بن كيران، في فعاليات الدورة 18 من للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، ما دفع “اليوم 24” إلى تقريبها من الجمهور أكثر، وهي في بداية طريقها.

وأوضحت صوفيا بن كيران، أن لقب ملكة جمال السينما له علاقة وطيدة بالميدان الفني، كونها حازته في مهرجان سينما الطالب في الدارالبيضاء، وتمحورت معاييره حول أساسيات لها علاقة بالفن أكثر من الجمال.

وأطلت ابن كيران في آخر عمل فني لها في سلسلة “حديدان عند الفراعنة”، وأكدت أنها حريصة على اختيار أدوارها بعناية، ومؤمنة بأن الاجتهاد هو مفتاح النجاح.

وتتمنى صوفيا ابن كيران العمل إلى جانب رشيد الوالي، والمخرج ياسين فنان، فيما اعتبرت أن الجرأة في الأعمال الفنية يجب أن لا تتجاوز المسموح، وتخدش الحياء.