استطلاع عالمي يكشف عن تغيير سلوك مستخدمي الانترنت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر استطلاع عالمي اليوم الأربعاء، أجرته منظمة العفو الدولية "أمنستي"، نتائجه تشير إلى أن القلق المتزايد حول الخصوصية، دفع مستخدمي الإنترنت إلى تغيير سلوكهم على شبكة الإنترنت، إذ أن كل شخص من أصل ثلاثة يتجنب مصطلحات بحث محددة أو صفحات إلكترونية لتفادي تتبعه.

وشمل الاستطلاع العالمي نحو 10 آلاف شخص في 9 دول، ووجد الاستطلاع أن تسعة أشخاص من كل عشرة مشاركين قالوا إنهم قلقون إزاء كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية، وعبّر نصفهم عن تخوفه من أن يكشف نشاطهم على شبكة الإنترنت عن معلومات شخصية حميمة.

وقالت مدير قسم التكنولوجيا في "أمنستي"، تانيا أو كارول، إن "معظم المشاركين قلقون من النفوذ الذي يتمتع به عمالقة التكنولوجيا على حياتهم".

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وتجدر الإشارة إلى أن شركات التواصل الاجتماعي تواجه مزيدا من التدقيق في قضايا خصوصية البيانات، وتحديدا بعد فضيحة شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتكا"، العام الماضي، التي جمعت بيانات عشرات ملايين مستخدمي موقع "فيسبوك" من دون موافقتهم.

وقال نحو نصف المشاركين إنهم أصبحوا أكثر حذراً إزاء مشاركة معلومات شخصية على الإنترنت، بعد فضيحة "كامبريدج أناليتكا". وأشار إلى أن أكثر من 30 بالمئة منهم شرعوا باستخدام أدوات رقمية تحدّ من التتبع عبر الإنترنت.

وكانت شركتا "فيسبوك" و"جوجل" أعلنتا، في آذار/ مارس الماضي، عن إجراء تغييرات في خوارزمياتها لتعزيز خصوصية المستخدمين لكن وبحسب هذا الاستطلاع رأى ثلاثة أشخاص من كل أربعة مشاركين أن على الحكومات بذل المزيد من الجهد لتنظيم قطاع التكنولوجيا.