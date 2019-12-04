لبنان: وضع سقف أسعار فائدة جديدة على الودائع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلم مصرف لبنان المركزي، بنوكًا تجارية، اليوم الأربعاء، بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5%، وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5%.

وقال المصرف الذي يعمل في البنك، وفقاً لوكالة "رويترز" إن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من كانون الأول/ ديسمبر.

وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية، مشيرًا إلى أن التدابير سارية لمدة ستة أشهر.

وقال إن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من كانون الأول/ ديسمبر ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.

وكان حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، قد أبلغ جمعية المصارف، أمس الإثنين، بثلاثة توجيهات رئيسية تشكل أولى ملامح مسار رسمي جديد، في محاولة للجم تدهور العملة الوطنية ولملمة الوضعين المالي والمصرفي في البلاد، حسبما ما أعلنه أمين عام الجمعية، مكرم صادر، في بيان أمس الثلاثاء.

اقرأ/ي أيضًا | قيمة الليرة السورية تسجل انخفاضا حادا