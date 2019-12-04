القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلم مصرف لبنان المركزي، بنوكًا تجارية، اليوم الأربعاء، بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5%، وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5%.
وقال المصرف الذي يعمل في البنك، وفقاً لوكالة "رويترز" إن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من كانون الأول/ ديسمبر.
وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية، مشيرًا إلى أن التدابير سارية لمدة ستة أشهر.
وقال إن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من كانون الأول/ ديسمبر ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.
وكان حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، قد أبلغ جمعية المصارف، أمس الإثنين، بثلاثة توجيهات رئيسية تشكل أولى ملامح مسار رسمي جديد، في محاولة للجم تدهور العملة الوطنية ولملمة الوضعين المالي والمصرفي في البلاد، حسبما ما أعلنه أمين عام الجمعية، مكرم صادر، في بيان أمس الثلاثاء.
اقرأ/ي أيضًا | قيمة الليرة السورية تسجل انخفاضا حادا
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: وضع سقف أسعار فائدة جديدة على الودائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.