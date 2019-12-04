شاهد .. هاني بن بريك في ألمانيا

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

نشر القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، احمد عمر بن فريد، صورة تجمعه مع نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، مدينة بون الألمانية .



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وعلق بن فريد على الصورة التي نشرها في تويتر، قائلاً، "سعدت اليوم بزيارة خاصة لي من قبل الشيخ هاني بن بريك إلى ألمانيا بون" .

وأضاف "حوارات شيقة وهامة جدا بالنسبة لي مع هامة وطنية جنوبية كبيرة . سعيد جدا به وسنلتقي مع أبناء الجنوب ايضا" ..