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شاهد .. هاني بن بريك في ألمانيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 4 ديسمبر 2019

نشر القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، احمد عمر بن فريد، صورة تجمعه مع نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، مدينة بون الألمانية .

 

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وعلق بن فريد على الصورة التي نشرها في تويتر، قائلاً، "سعدت اليوم بزيارة خاصة لي من قبل الشيخ هاني بن بريك إلى ألمانيا بون" .

 

وأضاف "حوارات شيقة وهامة جدا بالنسبة لي مع هامة وطنية جنوبية كبيرة . سعيد جدا به وسنلتقي مع أبناء الجنوب ايضا" ..

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