عدن .. لقاء يناقش تدخلات صندوق الأمم المتحدة في اليمن

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

ناقش وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لدی بلادنا ، عدداً من المواضيع المتصلة بأنشطة الصندوق وتدخلاته بعدد من مناطق ومحافظات الجمهورية.



وخلال اللقاء، حث الوزير باعوم القائمين علی الصندوق بذل المزيد من الجهد في سبيل الحد من وفيات الأمهات والأطفال وتأهيل مراكز الصحة الإنجابية النموذجية في كافة المحافظات وإيصال خدمات الصحة الإنجابية إلی المناطق النائية والتنسيق التام مع الوزارة عند تنفيذ أنشطة الخاصة بالصندوق، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بتنظيم الأسرة ورفع حوافز العاملين خصوصا في المناطق النائية.

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من جانبه استعرض ممثل الصندوق في اليمن، تدخلات الصندوق ومواقع ونوعية التدخلات الصحية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة الدكتور جلال باعوضه، وأمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور نجيب الحميقاني، ومدير عام الصحة الانجابية بوزارة الصحة الدكتورة حميدة زيد .