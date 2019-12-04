تقارير محلية ودولية تفضح معلومات صادمة عن الإنتحار في قطر

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

فضحت تقارير دولية وأخرى محلية معلومات صادمة عن تزايد حالات الإنتحار في دولة قطر التي يتواجد فيها عشرات الإرهابيين والمتطرفين .



وتداول النشطاء تقرير لجريدة الراية القطرية بتاريخ 21 ديسمبر 2011 يعلن انتحار 44 مواطنًا قطريًا من إجمالي عدد سكان 2 مليون نسمة، مما يمثل فضيحة للنظام القطري، في حين صنف تقرير لمنظمة الصحة العالمية الدول وفقًا لحالات الانتحار، وأظهر التقرير أن قطر احتلت المرتبة 134 بنسبة انتحار تعادل 31.4 لكل 100 ألف شخص.

وأوضح التقرير، أن من بين 55 قطريًا انتحروا خلال عام 2014 "52 ذكور و3 نساء"، هناك 29 منتحرًا تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 34 عامًا، و23 تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 55 عامًا، مما يشير إلى إصابة أوساط الشباب في قطر بحالة من الاكتئاب المؤدية إلى الانتحار.

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ولفت النشطاء إلى أن منابر الإعلام القطري لم تتناول أسباب تزايد حالات الإنتحار ولا سيما قناة الجزيرة التي اكتفت بتسليط الضوء على البلدان العربية التي يسعى النظام القطري لإسقاطها بدلًا من مناقشة سياسات النظام القطري التي أدت إلى انتحار المواطنين.

وهاجمت المعارضة القطرية الإعلاميين الهاربين في قطر، ووجهوا لهم رسالة قالوا فيها: "إلى كل إرهابي هارب في دولة قطر، هل تستطيع المنابر الإخوانية الكاذبة تفسير الظاهرة الكارثية المتعلقة بانتحار المواطنين القطريين أم أن ذلك من المسكوت عنه".

وأضاف النشطاء: "قناة الجزيرة التي يتسم محتواها الإعلامي بالكذب والفبركة تنتهج سياسة الصمت المريب عن ظاهرة الانتحار في قطر وإصابة المواطنين بالاكتئاب".

وطالب النشطاء قناة الجزيرة القطرية بإعداد حلقات لمناقشة أسباب الظاهرة التي دفعت المواطنين القطريين للتخلص من حياتهم بالانتحار وحسم الأسباب هل هي هروبًا من جحيم النظام القطري واعتراضًا على حالة العداء المتسبب فيها بين الشعب القطري وباقي الشعوب العربية، أم لأن المسئولين والإعلام القطري متفرغ للمؤامرات على الدول العربية دون النظر في مصالح الشعب القطري وتحسين أوضاعه وذلك لإيجاد حلول لإنقاذ المواطنين".