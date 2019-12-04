لحج .. المحافظ يوجه بضبط أي معتدي على أراضي الدولة

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

وجه محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تُركي، الأجهزة الأمنية، بضبط وردع أي معتدي على أراضي الدولة وإحالتهم للقضاء.



جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم الأربعاء، مع قيادة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالمحافظة .

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وأكد على توحيد الجهود لمنع الاعتداء على أراضي الدولة والضرب بيد من حديد تجاه كل من يبسط او يعتدي عليها .. مشيراً الى أنَّ القضاء هو المخول بالفصل في أي نزاعات خاصة بالأراضي.

و جرى في الاجتماع، تشكيل لجنة اتصال بين الجهات الحكومية المعنية المخوَّلة بمتابعة مشاكل الأراضي بالمحافظة.