- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لحج .. المحافظ يوجه بضبط أي معتدي على أراضي الدولة والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
وجه محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تُركي، الأجهزة الأمنية، بضبط وردع أي معتدي على أراضي الدولة وإحالتهم للقضاء.
جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم الأربعاء، مع قيادة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالمحافظة .
وأكد على توحيد الجهود لمنع الاعتداء على أراضي الدولة والضرب بيد من حديد تجاه كل من يبسط او يعتدي عليها .. مشيراً الى أنَّ القضاء هو المخول بالفصل في أي نزاعات خاصة بالأراضي.
و جرى في الاجتماع، تشكيل لجنة اتصال بين الجهات الحكومية المعنية المخوَّلة بمتابعة مشاكل الأراضي بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر لحج .. المحافظ يوجه بضبط أي معتدي على أراضي الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.