الخنبشي يطلع على سير العمل في مؤسسة باكثير وصحيفة 30 نوفمبر بحضرموت

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

إطلع نائب رئيس الوزراء اليمني سالم أحمد الخنبشي اليوم على سير العمل في مؤسسة دار با كثير للصحافة والطباعة والنشر وصحيفة 30 نوفمبر الصادرة عن المؤسسة.



واستمع نائب رئيس الوزراء من رئيس مجلس الإدارة المهندس خميس بافطيم الى شرح عن أقسام الصحيفة والمطبعة الصحيفة والمطبعة التجارية وغرفة هيئة تحرير الصحيفة، وكذا التعرف على كيفية سير العمل الصحفي بمؤسسة با كثير.

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واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة با كثير أبرز الصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارة في تنفيذ مهامها، بما فيها الطابعات الخارجة عن الخدمة، مشيراً الى أن الصحيفة تطبع في العاصمة المؤقتة عدن وتواجهها عدة صعوبات في إرسالها، مما يؤدي الى تأخير بعض الإصدارات.

أشاد نائب رئيس الوزراء بمستوى الأعمال التي يقوم بها طاقم المؤسسة في إصدار الصحفية بشكل مستمر، رغم شحة الإمكانيات، مبدءا استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات التي تصب في تطوير أداء عمل الصحيفة .. لافتا الى أن حضرموت تحتوي على الموروث الثقافي والشعبي، ويجب الحفاظ عليه وتوثيقه من خلال تسليط الأضواء بشكل أكبر في المجالات الثقافية الصادرة عن مؤسسة دار باكثير للطباعة والنشر.