الدفاع تدعو طلبة القوة الجوية المتقدمين لدورة 80 لمراجعة مركز تطوع بغداد

دعت وزارة الدفاع، الأربعاء، طلبة القوة الجوية المتقدمين لدورة 80 لمراجعة مركز تطوع بغداد لإجراء الفحص الطبي. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"على الطلبة المتقدمين لدورة كلية القوة الجوية الرقم ٨٠ بصفة (طالب طيار) والمرفقة اسمائهم في الرابط أدناه، مراجعة مركز تطوع بغداد من اجل اجراء الفحص الطبي، اعتباراً من ٨ كانون الاول ٢٠١٩، وبحسب الجداول المرفقة وبمعدل (٢٠٠) طالب لكل وجبة".



وأضافت أنه "للاطلاع على الاسماء اضغط على الرابط أدناه". لمشاهدة الأسماء أضغط هنا



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