الناتو: علينا تجنب سباق التسلح مع روسيا كونه سيكون مكلفاً وخطيراً

وقال ستولتنبرغ خلال إلقاءه البيان الختامي لقمة الناتو في لندن، إن" تصرفات روسيا العدوانية تمثل تهديداً للأمن الأوروبي-الأطلسي"، مبيناً أن "حلف الناتو دائما ما يفضل الحوار مع روسيا".

وأضاف :"علينا تجنب سباق تسلح مع روسيا لأن ذلك سيكون مكلفاً وخطيراً"، مقترحاً "اتخاذ إجراءات رداً على نشر روسيا لصواريخ جديدة متوسطة المدى".

