الناتو: علينا تجنب سباق التسلح مع روسيا كونه سيكون مكلفاً وخطيراً

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، على ضرورة تجنب سباق التسلح مع روسيا، كون ذلك سيكون مكلفاً وخطيراً.
وقال ستولتنبرغ خلال إلقاءه البيان الختامي لقمة الناتو في لندن، إن" تصرفات روسيا العدوانية تمثل تهديداً للأمن الأوروبي-الأطلسي"، مبيناً أن "حلف الناتو دائما ما يفضل الحوار مع روسيا".
وأضاف :"علينا تجنب سباق تسلح مع روسيا لأن ذلك سيكون مكلفاً وخطيراً"، مقترحاً "اتخاذ إجراءات رداً على نشر روسيا لصواريخ جديدة متوسطة المدى".
وأضاف :"علينا تجنب سباق تسلح مع روسيا لأن ذلك سيكون مكلفاً وخطيراً"، مقترحاً "اتخاذ إجراءات رداً على نشر روسيا لصواريخ جديدة متوسطة المدى".
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