بالصور: سائق شاحنة يهدم جسرا

قام سائق شاحنة ثقيلة بتحطيم جسر فوق نهر ماكاروفكا في منطقة إيركوتسك الروسية، بسبب عدم التزامه بقواعد حظر حركة الشاحنات عليه.
ووقع الحادث، في 3 ديسمبر/كانون الأول، على بعد 76 كيلومترًا من الطريق بين أوست كوت وكيرينسك، وكان السائق يقود شاحنة من نوع سكانيا، كما جاء في بيان وزارة الشؤون الداخلية للمنطقة.
وكان وزن الشاحنة 60 طنا، أما الجسر فيتحمل وزن 20 طنا فقط وهذا ما سبب الحادث، وقال المتحدث باسم سلطات المنطقة: 20 طناً هي الحمولة القصوى المسموح بها على الجسر، وكان وزن سكانيا مع المقطورة أكثر من ستين طناً، ما أدى إلى تحطيم الجسر".
وتم تقييد الحركة على طول الطريق السريع وتم تنظيم طريق جانبي للسيارات الخفيفة، ويعمل المتخصصون على استعادة الحركة، ولا توجد أي معلومات عن ضحايا.
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