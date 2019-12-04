شروط جديدة لتغليف السجائر في تركيا... والسبب؟

قدمت تركيا معيار تغليف واحد للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى كجزء من مكافحة التدخين، وفق ما أفادت به وزارة الزراعة والغابات، اليوم الأربعاء.

ستدخل التغييرات في تصميم تغليف منتجات التبغ حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبدءًا من ذلك التاريخ، سيتم إيقاف إنتاج العبوات السابقة، في خطوة لإيقاف بيع المنتجات الموجودة في العبوة القديمة في السوق لمدة شهر آخر، حتى 5 يناير/كانون الثاني 2020، وبعد ذلك سيتم إيقاف بيعها تمامًا بحسب بيان لوزارة الزراعة والغابات حصلت سبوتنيك على نسخة منه.



تجدر الإشارة إلى أن الطرود الجديدة ستحتوي بالضرورة على علامات تحذيرية من مخاطر التدخين، بالإضافة إلى صور لها عواقب التدخين، والتي ستغطي ما يصل إلى 85% من المساحة الموجودة في مقدمة العبوة و50% على الظهر.