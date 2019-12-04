الداخلية: صدور مذكرات قبض بحق مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة

وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم فتح طرق مهمة في بغداد ومناطق اخرى بعد استقرار الاوضاع فيها ولإعادة الحياة الى طبيعتها".

وأضاف المحنا، أن "عشرات المذكرات القضائية صدرت بحق المندسين بعد الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والتسبب في اصابة منتسبين في القوات الامنية"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن المخططين والمنفذين للعنف ضد القوات الأمنية".



وأوضح أن "القوات الامنية ما زالت متمسكة بالتعليمات بعدم حمل الاسلحة النارية وبنفس الوقت تقوم بجمع المعلومات عن الاشخاص الذين يقومون بهذه الافعال وإلقاء القبض عليهم".