الداخلية: صدور مذكرات قبض بحق مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن صدور مذكرات قبض بحق مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
وأضاف المحنا، أن "عشرات المذكرات القضائية صدرت بحق المندسين بعد الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والتسبب في اصابة منتسبين في القوات الامنية"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن المخططين والمنفذين للعنف ضد القوات الأمنية".
وأوضح أن "القوات الامنية ما زالت متمسكة بالتعليمات بعدم حمل الاسلحة النارية وبنفس الوقت تقوم بجمع المعلومات عن الاشخاص الذين يقومون بهذه الافعال وإلقاء القبض عليهم".
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