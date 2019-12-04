أغربها تخص محرز.. مفارقات عربية في سباق التصويت على الكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت قائمة الصحفيين العرب المصوتين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 مفارقات غريبة، وذلك بعدما كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ترشيحات جميع الصحفيين المصوتين على الجائزة التي توج بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الإثنين.

وجاء على رأس المفارقات أن الصحفي الجزائري لم يضع مواطنه رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس اختياراته، حيث وضع السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الأول، ومن خلفه ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بينما حل محرز ثالثا في قائمته.

وحصل محرز على أصوات 9 صحفيين فقط من الدول العربية، بينما لم يتم اختياره من قبل 11 صحفيا عربيا في أي مركز بقائمة الاختيارات، وهم صحفيو جيبوتي ومصر، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، ليبيا، موريتانيا، السودان، سوريا، وعمان.

الصحفي اليمني كان أكثر من تحكمت فيه العاطفة العربية، حيث وضع صلاح على رأس قائمة اختياراته، وحل محرز ثانيا في القائمة، يليه ماني، قبل أن يضع ميسي ورونالدو في آخر اختياراته.



وحصد صلاح أصوات 14 صحفيا عربيا، بينما لم يصوت له 6 آخرون هم صحفيو لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، الجزائر، والكويت.





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كما فضل بعض المصوتين العرب عدم اختيار أي لاعب عربي في القائمة، وهم صحفيو الكويت، ليبيا، وموريتانيا.

واحتل محرز المركز العاشر في القائمة، بينما تقدم عليه ماني محتلا المركز الرابع، فيما حل صلاح خامسا.



أما اللاعبون الذين احتلوا المراكز الـ3 الأولى، وهم ميسي، والهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، فقد حصلوا على جُل أصوات العرب.

ولم يتجاهل رونالدو إلا الصحفي الجزائري، بينما لم تتضمن اختيارات الصحفي الإماراتي اسم ميسي المتوج بالجائزة، حيث بدا أنه فضل استبعاده مع اختيار رونالدو وصلاح ومحرز والفرنسي كيليان مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولم يصوت صحفيو الإمارات، السعودية، ليبيا، المغرب واليمن لفيرجيل فان ديك الذي جاء ثانيا في الترتيب العام للمرشحين بفارق 7 نقاط فقط عن ليونيل ميسي.

كما يعد الصحفي اللبناني هو العربي الوحيد الذي ضمت قائمة اختياراته البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الذي توج خلال حفل الكرة الذهبية بجائزة "ياشين" في نسختها الأولى التي تمنح لأفضل حارس في العالم.