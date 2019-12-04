معارض إيراني: 187 مدينة تنتفض ضد النظام والحصيلة 750 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علي رضا جعفر زادة، نائب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 750 قتيلا، فيما يتواصل إصرار الشباب على التظاهر ضد نظام خامنئي.
وأضاف زادة، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن عدد الجرحى جراء المظاهرات وصل إلى 4 آلاف، وما يفوق 12 ألف معتقل، وأكد أنه رغم تزايد أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين فإن المظاهرات انتشرت في 187 مدينة في إيران.
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