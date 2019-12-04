الجيش الجزائري يحذر من التشويش على الانتخابات

وجه قائد أركان الجيش الجزائري تحذيراً شديد اللهجة لرموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من مغبة ما أسماه "التشويش على الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع الجزائريين من التصويت".

ومن الناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران الواقعة غرب البلاد، هدد قايد صالح من أسماهم بـ"العصابة وأذنابها" بـ"العدالة وأجهزة الدولة التي ستكون لهم بالمرصاد"، وبأن "الجيش سيعمل مع الشعب لاجتثاث جذور العصابة".

ودعا المسؤول العسكري الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف أن "على كافة الشعب أن يثبت للعدو قبل الصديق فطنته بالمشاركة في الانتخابات".

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ووصف الموعد الانتخابي المقبل بـ"أمانة الشهداء التي على الشباب تحملها ومن يرفض حضن الجزائر سيجد الخيبة"، مؤكداً في السياق على جاهزية الجيش لأداء "مهامه النبيلة".

ويأتي موقف قائد الجيش الجزائري بعد أيام من دعوات معارضين جزائريين مقيمين في قطر وفرنسا وبريطانيا إلى التصعيد وإعلان العصيان المدني والإضراب الشامل.

بينما قام رافضون للانتخابات الرئاسية في محافظة البويرة (شرق) بتكسير صناديق اقتراع.

وتستعد الجزائر لأول مناظرة تلفزيونية الجمعة المقبل بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها أسبوعاً فقط قبل يوم الاستحقاق الرئاسي لانتخاب ثامن رئيس للبلاد.

وتشهد الانتخابات الرئاسية بالجزائر حالة من الانقسام غير المسبوق بين مؤيدين يرون فيها "حلاً للأزمة السياسية وتفادياً للأسوأ"، ومعارضين يرون فيها "ثورة مضادة على حراك فبراير وإعادة لتدوير النظام السابق".



