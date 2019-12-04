شكرا لقرائتكم ليبيا.. اشتباكات بين حرس السراج ومجموعة مسلحة من مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية"، الأربعاء، بوقوع اشتباكات بين حرس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومجموعة مسلحة من مصراتة، تحاصر مبنى الرئاسة بطريق السكة في طرابلس بعد محاولة خروج السراج وأعضاء حكومته من المبنى.

وقالت أن العاملين بوزارة المالية العالقين داخل المبنى يطالبون وزارة الداخلية في حكومة "الوفاق" بالتدخل وأخراجهم منه.

فيما أشارت مواقع ليبية، إلى إطلاق نار أمام مقر ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.