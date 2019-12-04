نتانياهو: الإمبراطورية الإيرانية تهتز بسبب الاحتجاجات في الشرق الاوسط

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "ملفي مواجهة إيران واعتراف واشنطن بسيادة تل أبيب على غور الأردن سيتصدران أجندة مفاوضاته خلال زيارته الى لشبونة مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو"، معتبراً ان "الإمبراطورية الإيرانية تهتز سبب المظاهرات في إيران والعراق ولبنان".
وخلال مؤتمر صحفي، اعتبر نتانياهو ان "لدى إيران طموحات لتطوير قنابل نووية وصواريخ باليستية عالية الدقة يجب التصدي لها من خلال تكثيف الضغط على طهران"، موجهاً "انتقادات شديدة اللهجة إلى ست دول أوروبية وهي فنلندا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد والتي أعلنت مؤخرا عن انضمامها إلى آلية إنستيكس"للتعامل التجاري مع إيران"، مشددا على ان "هذه الدول تضعف العقوبات الأمريكية، بدلا عن تعزيزها".
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