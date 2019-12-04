ميقاتي: لا علاقة لي بقضية القروض المصرفية

اعلن رئيس الوزراء السابق ​نجيب ميقاتي​، "وقوفه ضدّ الخروقات ​الدستور​ية التي تحدث"، مشيراً الى ان "​الرئيس ميشال عون​ هو المؤتمن على الدستور، لكن ما يحصل هو خرق للدستور بسبب البدع ​الجديدة​"، مجدداً "موقفه من ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ هو المسؤول عن تأليف ​الحكومة​ المقبلة".

وخلال حديث تلفزيوني، اوضح ميقاتي ان "لا علاقة له بقضية ​القروض​ المصرفية، وتم زج اسمه بهذه القضية، و ما حصل هو استهداف سياسي وهو تحت سقف القانون و​القضاء​".

وعن الاستثمار في ​مدينة طرابلس​، اكد ان "أي عملية استثمار لا جدوى اقتصادية لها بعد 3 سنوات على أبعد تقدير فإنّ ارتداداتها ستكون سلبية أكثر"، منوهاً بأن"الناس تعلم من هو ​الفاسد​ الحقيقي، وهو قدّم "شيكات" للنافذين ولا أحد يستطيع الإقتراب منه وأهالي طرابلس يعلمون من هو نجيب ميقاتي".