ميقاتي: لا علاقة لي بقضية القروض المصرفية

اعلن رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، "وقوفه ضدّ الخروقات الدستورية التي تحدث"، مشيراً الى ان "الرئيس ميشال عون هو المؤتمن على الدستور، لكن ما يحصل هو خرق للدستور بسبب البدع الجديدة"، مجدداً "موقفه من ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري هو المسؤول عن تأليف الحكومة المقبلة".
وخلال حديث تلفزيوني، اوضح ميقاتي ان "لا علاقة له بقضية القروض المصرفية، وتم زج اسمه بهذه القضية، و ما حصل هو استهداف سياسي وهو تحت سقف القانون والقضاء".
وعن الاستثمار في مدينة طرابلس، اكد ان "أي عملية استثمار لا جدوى اقتصادية لها بعد 3 سنوات على أبعد تقدير فإنّ ارتداداتها ستكون سلبية أكثر"، منوهاً بأن"الناس تعلم من هو الفاسد الحقيقي، وهو قدّم "شيكات" للنافذين ولا أحد يستطيع الإقتراب منه وأهالي طرابلس يعلمون من هو نجيب ميقاتي".
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