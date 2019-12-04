الجيش: ضبط مقطورة بداخلها كمية كبيرة من الكبتاغون في إيعات- البقاع

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "إلحاقًا ببيانها السابق المتعلّق بتوقيف سائق شاحنة في ​مرفأ طرابلس​، والعثور بداخلها على كميّة كبيرة من ​المخدرات​، ونتيجةً للتحقيقات والمعلومات المتوافرة حول تأليفه مع غيره عصابة لتهريب الممنوعات، دهمت دوريّة من ​مديرية المخابرات​ في إيعات - ​بعلبك​، منزل المدعو "ح. ز".

وأوضحت في بيان، أنّ "الدورية ضبطت كميّة كبيرة من ​حبوب الكبتاغون​ مخبّأة داخل مقطورة ثانية مُعدّة للنقل الخارجي"، لافتةً إلى أنّ "المتابعة تجري لتوقيف باقي المتورّطين".