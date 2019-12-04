الجيش: ضبط مقطورة بداخلها كمية كبيرة من الكبتاغون في إيعات- البقاع

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "إلحاقًا ببيانها السابق المتعلّق بتوقيف سائق شاحنة في مرفأ طرابلس، والعثور بداخلها على كميّة كبيرة من المخدرات، ونتيجةً للتحقيقات والمعلومات المتوافرة حول تأليفه مع غيره عصابة لتهريب الممنوعات، دهمت دوريّة من مديرية المخابرات في إيعات - بعلبك، منزل المدعو "ح. ز".
وأوضحت في بيان، أنّ "الدورية ضبطت كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبّأة داخل مقطورة ثانية مُعدّة للنقل الخارجي"، لافتةً إلى أنّ "المتابعة تجري لتوقيف باقي المتورّطين".
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