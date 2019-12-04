حسن مراد: التجارب علمتنا ان حكومات ما يسمى التكنوقراط لا تنتج ولا تصمد

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ الى انه "نلبي مطالب الشعب باستقالة، ونعرقل تأليف سريع لحكومة إنقاذ بالرغم من كل التسهيلات ونعتكف عن تصريف الأعمال ونتوانى عن كل مساعي الشركاء في الوطن للحد من الانهيار وانقاذ الوطن"، متسائلا:"التكابر من يغذيه ومن يعززه؟ مع الأسف لقد اصبح صيفنا وشتائنا تحت سقف واحد فهل من يعتبر؟".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفت مراد الى ان "التجارب الكثيرة في هذا البلد علمتنا ان حكومات ما يسمى التكنوقراط لا تنتج ولا تصمد طويلا نظراً لكثرة التجاذبات وتعددها بين القوى السياسية. فكل من يصمم على هذا النوع من الحكومات اما انه لا يفقه معنى الكلمة او غير مطلع على واقع و​تاريخ لبنان​ أو أن هاتفه مشغول بالإتصالات الدولية".

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