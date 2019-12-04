النشرة: مدير العام لوكالة الاونروا تفقد عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مدير العام لوكالة ​الاونروا​ في ​لبنان​ كلاودي كوردوني، تفقد ​مخيم عين الحلوة​ حيث اطلع على احتياجات أبنائه في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان وتنعكس سلبا على واقع ​اللاجئين​ في كل ​المخيمات​.

وكان في استقبال كوردوني لدى وصوله الى مخيم عين الحلوة، مدير الاونروا في منطقة صيدا ابراهيم الخطيب ومدير المخيم عبد الناصر السعدي، قبل ان يعقد اجتماعا موسعا مع ممثلي "​اللجان الشعبية الفلسطينية​" ويستمع منهم الى احتياجاتهم الملحة في طل الازمة الاقصادية اللبنانية.

واكد كوردوني "التزام "الاونروا" بتقديم خدماتها الصحية والتربوية والاجتماعية والانسانية في ظل الوكالة الممنوحة من ​الامم المتحدة​"، مشيرا الى انه يتفهم تفاقم المعاناة وهو بصدد توجيهرنداء استغاثة للمجتمع الدولي من اجل تقديم ​مساعدات​ عاجلة مادية واغاثية. وقال انني اقطع لكم وعدا بالتزام "الاونروا" بتقديم خدماتها وسأبذل قصارى جهدي لرفع نداء الاستغاثة وانا اشعر معكم ويحتاج الامر الى تنسيق وتفاعل لنحقق الغاية في اسرع وقت ممكن، قبل ان يتدهور الوضع الانساني في المخيمات اكثر.

وعلمت "النشرة"، ان كوردوني سيتفقد ​مخيم البرج الشمالي​ في منطقك صور، برفقة منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية للغاية ذاتها