الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية أمس وألقى قنبلة صوتية

ذكرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 3 كانون الأول 2019 الساعة 15:40، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 50 مترًا، حيث أَقدم عناصره على التكلّم باللغة العبرية عبر مكبّرات الصوت، وإلقاء قنبلة صوتيّة في المياه المذكورة، من ثمّ غادر عند الساعة 15:45".
وأوضحت في بيان، أنّه "يتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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