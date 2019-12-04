الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية أمس وألقى قنبلة صوتية

ذكرت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 3 كانون الأول 2019 الساعة 15:40، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 50 مترًا، حيث أَقدم عناصره على التكلّم باللغة العبرية عبر مكبّرات الصوت، و​إلقاء قنبلة​ صوتيّة في المياه المذكورة، من ثمّ غادر عند الساعة 15:45".

وأوضحت في بيان، أنّه "يتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".