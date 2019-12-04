قائد البحرية الإیرانية: قطعنا مستعدة للانطلاق نحو المحيط الأطلسي بأي لحظة

أكّد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الادميرال حسين خانزادي، أنّ "قطع البحرية الإيرانية مستعدّة للانطلاق نحو مياه المحيط الأطلسي في أيّ لحظة تُقرّر فيها الحكومة.
وركّز خلال مراسم إلحاق المدمرة "البرز" والغواصة "غدير- 945" وزورقَين سريعَين متطوّرَين، إلى أسطول المنطقة البحرية الأولى التابعة للجيش الإيراني، على أنّ "البحرية الإيرانية ستواصل أداء مهامها وأنشطتها أقوى من أي وقت مضى"، لافتًا إلى أنّ "مصانع البحرية الإيرانية حقّقت اليوم تقدّمًا هائلًا مقارنةً مع الماضي، ولديها العديد من القدرات والإمكانيّات وستشهد في المستقبل نموًّا متزايدًا".
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