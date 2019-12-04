المالكي: ما يتعرض له العراق امتداد لأزمات المنطقة

أعلن رئيس "ائتلاف دولة القانون" في العراق نوري المالكي، أن "الإئتلاف ماض في تسمية رئيس وزراء جديد يحظى بالمقبولية السياسية والاجتماعية"، موضحاً ان "ذلك يساعد في الإسراع بتنفيذ الاصلاحات، وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية العراقية".
وخلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوس، أكد المالكي ان "الأزمة التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة"، داعياً إلى "ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي في أبعاد الصراعات الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
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