المالكي: ما يتعرض له العراق امتداد لأزمات المنطقة

أعلن رئيس "ائتلاف دولة القانون" في ​العراق​ ​نوري المالكي​، أن "الإئتلاف ماض في تسمية رئيس وزراء جديد يحظى بالمقبولية السياسية والاجتماعية"، موضحاً ان "ذلك يساعد في الإسراع بتنفيذ الاصلاحات، وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية العراقية".

وخلال لقائه سفير ​الاتحاد الأوروبي​ الجديد لدى العراق مارتن هوس، أكد المالكي ان "​الأزمة​ التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة"، داعياً إلى "ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي في أبعاد الصراعات الدولية من أجل تحقيق ​الأمن​ والاستقرار في ​الشرق الأوسط​".