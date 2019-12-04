قرقاش عن أزمات الدول العربية: التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية خياران ضروريان

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، إلى "أنّني أُتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية، وأرى أن لإعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلّا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدّي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإداريّة، تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته".

وركّز في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لعلّ ل​دول الخليج​ العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيّات الماديّة فحسب، بل في جوهرها الإرادة السياسيّة المقتنعة بأنّ احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي، وأنّ ​الفساد​ المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القويّة ومؤسّساتها".

وشدّد قرقاش على أنّ "ما نشهده في أكثر من دولة عربية من أزمات هيكليّة ومعيشيّة حادّة، تتطلّب حلولًا جذريّة تُعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية الّتي سترحل كما يتمنّى بعض أصحاب القرار، بل حالة متأزّمة لا بدّ من التعامل معها بموضوعيّة وقناعة وتواضع".