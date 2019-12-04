وزارة الدفاع التركية: تنظيم "بي كا كا" قتل 45 مدنيا منذ 9 تشرين الأول

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي قَتل 45 مدنيًّا بريئًا وجَرح 244 آخرين داخل ​تركيا​ وفي منطقة عمليّة "نبع السلام" منذ 9 تشرين الأول الماضي".

ولفتت في بيان، إلى "استمرار الجهود الرامية إلى تأسيس المنطقة الآمنة شرق ​نهر الفرات​ ب​سوريا​، مع الالتزام بالاتفاقَين المُبرمَين مع كلّ من ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​روسيا​ في 17 و22 تشرين الثاني 2019".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلّحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهمن حسب مزاعم الجانب التركي.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.