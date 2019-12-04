أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي قَتل 45 مدنيًّا بريئًا وجَرح 244 آخرين داخل تركيا وفي منطقة عمليّة "نبع السلام" منذ 9 تشرين الأول الماضي".
ولفتت في بيان، إلى "استمرار الجهود الرامية إلى تأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات بسوريا، مع الالتزام بالاتفاقَين المُبرمَين مع كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في 17 و22 تشرين الثاني 2019".
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلّحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهمن حسب مزاعم الجانب التركي.
وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: تنظيم "بي كا كا" قتل 45 مدنيا منذ 9 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.