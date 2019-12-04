نقابة اصحاب محطات المحروقات: لا ازمة بنزين ولا مازوت في الافق

لفت رئيس نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ سامي البركس، في بيان الى أنه "يتم التداول في ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بازمة بنزين وشيكة، مما يخلق بلبلة وتهافت على محطات المحروقات"، مؤكدا أن "لا ازمة بنزين ولا مازوت في الافق بالرغم من رفض النقابة لجدول تركيب الاسعار الذي صدر عن ​وزارة الطاقة والمياه​ اليوم والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف ​الدولار​ عند الاستيراد. هذه التضحية التي اعتبرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، انها الثمن المتوجب حالياً على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة ب​الليرة اللبنانية​".

وأكد أن "النقابة تتشبث بحق اصحاب المحطات بجعالتهم كاملة وخاصة في الاوقات الحالية حيث ارتفعت الكلفة التشغيلية للمحطة كما انخفضت القدرة الشرائية حيث يعتبر هذا الاقتطاع كانه الف ليرة لبنانية. كما تستغرب النقابة ان عليها تمويل كلفة تأمين %15 من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار حيث لا شأن لها بذلك لان تمويل الاستيراد هو شأن شركات الاستيراد و​مصرف لبنان​ الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات. ولما تفرض ​وزارة الاقتصاد​ على اصحاب المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد، فعليها واجب ايضاً ان تؤمن هذه السلعة للمحطات بالعملة نفسها وباحترام العمولة المخصصة لها في جدول تركيب الاسعار"، جازما أن "النقابة لم تسعى يوما الى ازعاج المواطنين وشل الحركة الإقتصادية في البلاد بقدر ما يهمها الحفاظ على ما ننعم به من امن وإستقرار ضمانا لمصالحنا".