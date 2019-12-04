شركة دباس تنفي ما اشيع عن صرف الضحية داني ابي حيدر من العمل

اعربت مجموعة شركات دباس عن اسفها لما يتم تداوله عن ان المرحوم داني ابي حيدر قد صرف من عمله، مؤكدة ان "هذا الخبر عار من ​الصحة​"، داعية الى توخي الدقة قبل نشر اي ​شائعات​ بهذا الشأن.

ولفتت الشركة الى ان "ابي حيدر مارس مهامه لاكثر من 24 عاما في الشركة وهو من اكفأ الموظفين وقد استمر بقبض كافة اجوره ومخصصاته بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة كما حضر صباح اليوم كالمعتاد الى العمل الا انه طلب ان يتغيب لبقية اليوم بسبب ظرف عائلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.