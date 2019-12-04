رجّحت مصادر مواكبة عبر "النشرة" أن "يرفض رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، بعد اجتماعه مع مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​، كل المشاورات والتقدّم التي وصل اليه الملف الحكومي"، مشيرة إلى أن "هذا الرفض سيكون نتيجة للشروط التعجيزية التي كان يضعها الحريري خلال مشاوراته وقد يصل الموضوع الى اعتذار الخطيب عن التكليف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة ترجّح ان يرفض الحريري كل ما طرح في موضوع تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.