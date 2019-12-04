محتجون أمام مبنى اتحاد بلديات الفيحاء طالبوا علم الدين بالاستقالة

نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاما أمام مبنى ​اتحاد بلديات الفيحاء​ في ​طرابلس​ احتجاجا على انتخاب عبدالقادر علم الدين رئيسا للاتحاد وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم وقاموا بإغلاق مدخل الاتحاد ورددوا الهتافات المنددة بعلم الدين والمطالبة باستقالته فورا.

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