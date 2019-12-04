النشرة: اجتماع بين الحريري والخطيب عند الساعة الثانية والنصف في بيت الوسط

علمت "النشرة" أن "اجتماعاً سيعقد عند الساعة الثانية والنصف في ​بيت الوسط​ بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ومدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ والمرشّح للتكليف ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة، على أن يلقي الحريري كلمة بعد الاجتماع".

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