شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان: مصر قادرة على تنمية قطاع البترول والغاز داخل الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمام القمة الخامسة للدول والحكومات الأعضاء فى منتدى الدول المصدرة للغاز التى تستضيفها مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، مؤكدا أهمية حرص الرئيس السيسى على دعم ونجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين دول القارة الأفريقية وأن مصر عملت بحكم رئاستها للاتحاد الإفريقى وبالمشاركة مع أشقائها على دفع مسيرة التنمية فى القارة وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية لعام 2063 وكذلك إثراء منهج الشراكة الأفريقية واعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة فى قدرتنا على السير قدماً نحو التكامل وإعلاء مصالح الشعوب الافريقية بما تمتلكه من فرص تعاون واعدة.

وقال السويدى، إن الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما فى توقيت انعقاد هذه القمة عندما أكد أن انعقاد القمة الخامسة للمنتدى يأتى فى وقت تزداد فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم، ما يحتم علينا أن نفتح حواراً معمقاً حول تطوير العمل تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم فى تحقيق الأهداف التى تم إنشاء المنظمة على أساسها وأن تحقيق أمن الطاقة وتحسين سبل الحصول عليها أمر مهم وحيوى وتقع مسئوليته بشكل كبير على عاتق الدول المصدرة للطاقة.

مضيفا: "ومن هذا المنطلق تأتى أهمية هذه القمة لإثراء العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة بأسعار عادلة وعقود متوازنة فى إطار يشارك فيه كافة الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الثلاثة، منتجين ومستهلكين وشركات عالمية على حد سواء".

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وأشاد النائب طلعت السويدى بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى حول نجاح قطاع البترول خلال السنوات الماضية فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز وإنجاز مشروعات كبرى فى توقيتات قياسية، لافتا إلى أنه تم خلال الـ5 سنوات الماضية تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وقد كان لاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج فى زمن قياسى حطم كافة المعدلات العالمية أثر كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية حيث يعد حقل ظهر دليلاً واضحاً على أن منطقة البحر المتوسط لا زالت تزخر بالعديد من الثروات.

إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول بدءاً بتطوير البنية الأساسية وتعزيز أواصر التعاون مع شركاؤنا الدوليين والإقليميين، وأن هذه الجهود تكللت بتأسيس مصر منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة ولتستمر مصر بدورها الرائد إقليمياً ودولياً فى دعم مسيرة التنمية فى دول المنطقة حيث تسعى مصر دولياً إلى ترسيخ مبدأ استغلال إمكانات و موارد الغاز فى تحقيق التكامل الاقتصادى الذى يُسهم بدوره فى تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم.

وأكد النائب طلعت السويدى أن ما حققته مصر من إنجازات كبيرة فى قطاع البترول والغاز والطاقة يجعلها مؤهلة لاستغلال الثروات الطبيعية داخل دول القارة السمراء لتنميتها لصالح الدول الإفريقية ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه الدول الإفريقية فى البترول والغاز والطاقة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تمتلك خبرات على مستوى عال من الكفاءة والمهنية خاصة من القيادات الشبابية داخل قطاع البترول والغاز والطاقة، وهو ما يؤهلها لتحقيق التعاون الحقيقى مع الدول الإفريقية فى هذا القطاع الواعد.