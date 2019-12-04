شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة تترأس أعمال المؤتمر العربى لأسرة آمنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، المؤتمر العربى الأول لأسرة آمنة، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. ووجهت النائبة، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة gحرصه على حضور افتتاح اعمال المؤتمر العربى الأول نحو أسرة آمنة، والذى تنظمه الأكاديمية الدولية الرائدة للتدريب برئاسة الدكتورة سلمى المعداوى والمدير التنفيذى للأكاديمية الدكتور محمود الديب. وفي بداية كلمتها رحبت بالضيوف، مؤكدة أن المؤتمر يهدف إلى تطوير وتبادل الخبرات بين المتخصصين والعاملين بمجال الصحة النفسية والإرشاد الأسرى والتربوى، وتطوير الذات والوصول إلى توصيات تساعد على الارتقا0ء بمستوى الأسرة العربية.

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